Die beiden Banküberfälle sind noch nicht aufgeklärt – Regiobank hat aufgerüstet

Gut ein Jahr nach den zwei Banküberfällen auf die Filiale Grenchen spricht die Leitung der Regiobank Solothurn AG erstmals über die belastenden Erlebnisse und wie man diese verarbeitet. Die gute Nachricht: Alle Mitarbeitenden, die sich damals dem Täter mit der Waffe gegenübersahen, arbeiten weiterhin bei der Regiobank. Die schlechte Nachricht: Der Räuber wurde bisher nicht festgenommen.

Wenn Thomas Meuli die Bankfiliale an der Kirchstrasse betritt, überfallen ihn die Bilder der schwarz vermummten Gestalt mit der Waffe in der Hand. Bilder, die er von den Überwachungskameras in der Schalterhalle und am Bancomaten kennt. Als zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung war Meuli bei beiden Überfällen damals innerhalb von 20 Minuten vor Ort.

Kurzfristig stand er am darauffolgenden Tag persönlich am Schalter, einfach um da zu sein und der geschockten Bankbelegschaft Sicherheit zu geben. Natürlich auch um mitzuhelfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. «Mich begleitet das alles noch heute. Die Bilder haben sich in meinem Kopf festgesetzt», sagt er.