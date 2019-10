Die Band «Light Food» taufen ihre neuste Scheibe

Die Grenchner Band «Light Food» veröffentlicht in diesen Tagen ihr neustes Studioalbum «Liechti Choscht». Aufgenommen und produziert wurde die CD wie die letzte in der Region, in den «United Studios» in Bettlach bei Produzent Michael Stalder. Die CD mit 14 Songs zeichnet sich aus durch einen abwechslungsreichen Mix verschiedener Musikstile: Von Balladen über schnelle Rock-’n’-Roll-Nummern, harte Rock- und weiche Countrysongs, sogar Popsongs ist alles zu finden. Und – das ist neu für «Light Food», die sich auch als Coverband einen Namen gemacht haben: alle Songs in Mundart und alles Eigenkompositionen.

Die Texte erzählen Geschichten, zum Teil autobiografisch und zum Teil fiktiv, manchmal witzig und teilweise beinahe philosophisch. Mit dabei das neue Grenchner Lied «vo Gränche bigott», mit dem «Light Food» letztes Jahr für Furore sorgten.