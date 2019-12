Die Abfälle im Zentrum werden neu am Freitag eingesammelt

Grenchen ist bei der regelmässigen Kehricht- und Grünabfuhr in zwei Zonen eingeteilt. Im Westen findet die Kehrichtsammlung am Freitag statt und die Grünabfuhr am Dienstag. Im Osten wird der Hauskehricht am Montag eingesammelt und das Grüngut am Mittwoch. So ist die Arbeit für den Werkhof einigermassen regelmässig über die Woche verteilt.

Die Zonengrenze zwischen Ost und West läuft dabei (von Norden nach Süden) wie folgt: Schmelzistrasse - Kirchstrasse - Bahnhofstrasse - Archstrasse. Sie verläuft so ziemlich schnurgerade und damit auch einprägsam mitten durch die Stadt. Sie hat sich zweifellos auch bewährt bezüglich Grösse der beiden Sektoren.

Zonenplan bekommt Ausbuchtung

Der dieser Tage in die Haushalte verteilte Entsorgungsplan weist aber in seiner neusten Ausgabe bei den Zonen einen deutlich sichtbaren «Hick» auf : die Zone West hat neu eine klare Ausbuchtung in die Zone Ost hinein und zwar entlang von Rainstrasse, Schild-Hugi-Strasse, Kapellstrasse und Solothurnstrasse zurück zur Löwenkreuzung, wo die Grenze wieder wie bisher der Bahnhofstrasse folgt.