Glühwein, Punsch und Mandarinen, die Vorweihnachtszeit mit ihren unverkennbaren Aromen macht vielen Menschen die kalte Jahreszeit wohlig. Auch in Grenchen geniesst der traditionelle Weihnachtsmarkt hohen Zuspruch. Momentan werden vom Verein Weihnachtsmarkt Grenchen die letzten Vorbereitungen getroffen, damit ab Freitag, 8. Dezember, am 21. Grenchner Weihnachtsmarkt würdig und stimmungsvoll «Wiehnacht für alli» gefeiert werden kann. Rund 50 Aussteller mit einem vielseitigen Angebot an Kunsthandwerk, Weihnachtsgeschenken und landwirtschaftlichen Produkten laden zum Bummeln ein. Gross ist das kulinarische Angebot im stimmungsvollen Märliwald und im Bistrozelt. Zum Weihnachtsmarkt gehören natürlich auch das Kerzenziehen und die Weihnachtswerkstatt. Dieses Jahr wieder mit dabei ist die Kindereisenbahn auf dem Zytplatz, wie auch die kostenlosen Kutschfahrten rund um den Weihnachtsmarkt am Sonntag.

Musikalisch läuft einiges

Ein besonderes Highlight im dicht befrachteten Weihnachtsmarktprogramm ist jeweils das Weihnachtsmusical, heuer «Em Jakob sis Wiehnachtswunder» mit zahlreichen Mitwirkenden, das an allen drei Tagen aufgeführt wird. Erneut dabei ist die spektakuläre Eisschnitz-Show, präsentiert durch die Raiffeisenbank Weissenstein, die letztes Jahr begeistert aufgenommen wurde. Ferner ist Mitsingen zu den Liedern von Canta Gaudio angesagt, Auftritte der Musikschule Grenchen, des Jodlerklubs Bärgbrünnli und der Alphorngruppe Bettlach, der Band Jabahe, der Blue Valley Drifters, von Collective Percussion, Claudia Dahinden mit Funky Christmas Songs und der Querbeet Windband.

Sonntag: Läden sind offen

Alle Aktivitäten finden auf dem Marktplatz Grenchen statt und sind kostenlos. Am Weihnachtsmarktsonntag, 10. Dezember, wie auch am Sonntag darauf, lädt das Grenchner Gewerbe zum Sonntagsverkauf. Eröffnung des Weihnachtsmarktes: morgen Freitag, 8. Dezember um 17 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-grenchen.ch