Nur vier öffentlich zugängliche Selecta-Automaten stehen heute in Grenchen, zwei am Südbahnhof, einer am Nordbahnhof und einer beim Auto-Center Grenchen an der Solothurnstrasse 164. Damit ist die Stadt aus Sicht der Firma schwach entwickelt, besonders im Vergleich mit Solothurn und Olten.

Bald sollen es in Grenchen zwei Automaten mehr sein. Seit dem Sommer hat Selecta Baubegehren für je einen Automaten mit Kaltgetränke-Ausgabe am Postplatz und an der Schmelzistrasse 14 eingereicht. Diese wurden Ende August und Anfang Oktober publiziert.

Opposition gibt es offenbar nicht gegen die neuen Warenautomaten, wie sie in der kantonalen Bauverordnung heissen. Stadtbaumeister Aquil Briggen bestätigt, dass es in beiden Fällen keine Einsprachen gegeben hat. Selecta will die Automaten noch dieses Jahr montieren, wann genau, sei noch nicht bestimmt.

Snacks statt Publifone

Im Gesamtbild kann allerdings von einer Unterversorgung der Uhrenstadt mit Selecta-Sandwiches, -Butterbrezeln, -Salametti und -(Eis-)Kaffee keine Rede sein. Die vier Automaten an öffentlichen Plätzen machen nur einen winzigen Bruchteil des hiesigen Geschäfts aus. In den Industrieliegenschaften betreibt die Firma nämlich nach Auskunft von Firmensprecherin Patrizia von Gunten rund 200 Automaten.