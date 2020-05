Der Sohn braut weiter: Roger Lötscher musste nach dem Tod seines Vaters einen Kaltstart hinlegen

Als wir Roger Lötscher in den Gemäuern der Granicum Brauerei in der ehemaligen Molkerei an der Solothurnstrasse treffen, hat er soeben die letzte Charge Bier in die Flaschen abgefüllt, das noch von seinem Vater gebraut wurde. Ein trauriger und zugleich feierlicher Moment.

Toni Lötscher, der Erfinder und Brauer des Granicum, ist am 17. Februar unerwartet früh gestorben. Ein Schock für Roger Lötscher, seine Mutter Lydia, die langjährige Granicum-Mitarbeiterin Rita Christ und für alle, die den Grenchner Gerstensaft aus der Hand des ehemaligen Molkereibetreibers liebgewonnen hatten. Und das sind nicht wenige.

Bier wird gebraut, doch die Bar bleibt noch zu

Ihnen dankt Roger Lötscher für die Treue, die ihm und seinem Team das Weitermachen ermöglicht. Denn inzwischen wird im Braukeller wieder Bier gebraut, wenngleich die kleine Bar im ehemaligen Käsekeller vorerst weiterhin geschlossen bleibt. «Es wäre hier einfach zu eng, um sich vernünftig mit der richtigen Coronadistanz treffen zu können», bedauert Roger Lötscher.

Er musste nach dem unerwarteten Tod seines Vaters einen veritablen Kaltstart hinlegen, und vieles kam anders als geplant. Mit der Coronakrise erst recht. Ursprünglich war geplant, dass der Junior die Firma am 1. Mai von seinem Vater übernimmt und von ihm eingearbeitet wird. Dazu war im vergangenen Dezember auch noch eine GmbH gegründet worden.

Das Braurezept bleibt das gleiche

Dank bezogener Überzeit in seinem bisherigen Job und der Hilfe von Rita Christ und Lydia Lötscher konnte das Team gemäss dem bewährten Braurezept von Toni mehr oder weniger nahtlos weiterfahren. «Wir spürten auch eine grosse Solidarität von befreundeten Brauern und Lieferanten, die ihre Hilfe anboten. In Gärnot wird geholfen, heisst ein Motto in verschworenen Brauerkreisen, dem quasi als einem ungeschriebenen Gesetz nachgelebt wird», erklärt Roger Lötscher. «Das ist einfach Ehrensache.»