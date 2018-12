Wie haben sie Ihre ersten Monate als Stadtbaumeister erlebt?

Sehr positiv. Ich wurde sehr freundlich aufgenommen. Die Arbeit ist vielseitiger als gedacht, aber das macht es auch spannender. Es kam noch nie Langeweile auf und es ist auch keine solche absehbar (lacht). Insbesondere die ersten Tage waren sehr intensiv, da ich bereits am zweiten Arbeitstag, das Budget der Baudirektion in der GRK vertreten, manchmal auch verteidigen musste. Ich musste mich vorgängig innerst kürzester Zeit bei den Beteiligten über die Bedürfnisse informieren und entscheiden, was dringend und was wünschbar ist. Das schönste für mich ist aber, dass ich auf ein fachlich sehr versiertes und zuverlässiges Mitarbeiterteam zählen darf, das hat mir den Einstieg schon erleichtert.

Ihr Personal hatte ja in den letzten Jahren mehrere Chefs, die rasch wechselten. War das für Sie irgendwie spürbar? Gibt es Verunsicherung?

Wenn überhaupt eine Verunsicherung mir persönlich gegenüber da war, war sie nur von sehr kurzer Dauer. So jedenfalls ist mein Empfinden darüber. Die Personalwechsel sind jedoch schon spürbar. Insbesondere bei einzelnen Sachgeschäften, wo halt der Wissensstand verloren ging und wieder erarbeitet werden muss. Das ist aber meistens kein Problem, denn in der Regel sind die Geschäfte ja dokumentiert und die Dossiers systematisch abgelegt. Etwas Mehrarbeit bedeutet es aber schon.