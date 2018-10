Um es gleich vorwegzunehmen: Die Premiere von «Ganz unger üs», dem neuen Grenchner Feierabend-Talk, ist gelungen. Das lag nicht nur am durchweg gut gelaunten Publikum, das oft mit spontanem Applaus Aussagen der beiden Gäste quittierte. Wie die Gastgeber Kurt «Moos» Gilomen und Dagobert Cahannes im Vorfeld des Öfteren betont haben, steht und fällt so ein Anlass mit der Wahl der Gäste. Mit Georges «Schöre» Müller, Mundart-Rocker der ersten Stunde, Gründungsmitglied der Berner Rockband Span und Komponist des «wohl schönsten Schweizer Rocksongs – Louenesee» und Stefan Hofmänner, Sportmoderator beim SRF und Kommentator zahlreicher Sportarten, hatte man eine gute Wahl getroffen.

Sowohl der Musiker als auch der Sportmoderator wussten viel zu erzählen und glänzten mit einer gehörigen Portion Humor. Hofmänner beispielsweise erzählte, wie er zum Schwingsport gekommen war. Der ursprünglich vorgesehene Kommentator für das Unspunnen-Schwingfest heiratete just an diesem Tag – ein Ersatz musste her. «Nehmen wir doch den Hofmänner, der spricht Berndeutsch», hätten seine Chefs gemeint. In der Pause zwischen zwei Gängen sei ein Zusammenschnitt des vorangegangenen Ganges geplant gewesen. Er habe sich jede Paarung aufgeschrieben. «Ich kannte die Schwinger damals nicht wirklich.» Nur fiel 5 Sekunden vor der Live-Schaltung das Schnittmobil aus und Hofmänner war gezwungen, fast eine halbe Stunde einfach zu improvisieren. «Du bisch zwar e guete Kärli, aber vo Schwinge hesch kei Ahnig», so der Kommentar eines WK-Kollegen etwas später.