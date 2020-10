Der Grenchner Zahnradhersteller blickt anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums zurück

In einem ersten Arbeitsgang schneiden CNC-gesteuerte Drehautomaten die Rohlinge aus Metallstangen. Danach werden die Werkstücke in die Magazine der so genannten Verzahnungsmaschinen eingefüllt. Das rotierende zylindrische Werkstück wird dabei von einem ebenfalls rotierenden speziell geformten Fräskopf bearbeitet, der so geschliffen ist, dass er mit dem Werkstück, das zu verzahnen ist, ein «Schneckengetriebe» bildet.

Die bereits im 19. Jahrhundert in den Grundlagen entwickelte Bearbeitungsmethode erlaubt die rationelle Produktion auf Automaten, die autonom über mehrere Stunden arbeiten können (Geisterschichten). Solche Verzahnungsautomaten werden auch von der Maschinenindustrie in der Region Grenchen hergestellt. (at.)