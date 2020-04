Der Grenchenberglauf von Ende Juni ist abgesagt

Der Verein Freerunners Grenchen führt jeweils im Juni den traditionellen Grenchenberglauf durch. Schweren Herzens wird der für den 28. Juni 2020 geplanten 21. Grenchenberglauf wegen des Coronavirus abgesagt bzw. auf das nächste Jahr verschoben.

Das OK Grenchenberglauf ist nach Beurteilung der aktuellen Lage überzeugt, dass die Absage «der einzig mögliche und vernünftige Entscheid» ist. «Die Gesundheit aller hat erste Priorität», schreibt das OK in einer Medienmitteilung.

Der nächste Grenchenberglauf ist für am Sonntag 27. Juni 2021 mit einer neuen Streckenführung geplant. Bilder der neuen Strecke und der Streckenplan sind unter www.grenchenberglauf.ch und auf Facebook aufgeschaltet. (mgt)