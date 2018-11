Die Medaille wurde verliehen für den "Buechibärger Rouch Whisky, Single Malt, Jahrgang 2014" von Alfred und Manuela Schwab aus Oberwil. Der "ChickenHill Rare, Single Malt, 40%" von Werner Limacher und Roman Limacher aus Hünhenberg ZG, landete auf Rang 2.

Mit den „Switzerland's Best Whisky Awards“ (SBWA) wird seit 2011 das Engagement der Schweizer Whiskybrenner geehrt. Im gleichen Zuge wird die jährlich aktualisierte Neuauflage des „Whisky Guide Schweiz“ präsentiert – dem Standardwerk in der Schweiz.



Im Festsaal des Hotels Baur au Lac in Zürich wurden zum 8. Mal die „Switzerland's Best Whisky Awards“ in fünf Kategorien verliehen. Als beste Whisky Bar 2018 wurde die Old Crow Bar in Zürich ausgezeichnet. Die Auszeichnung für den besten Whisky Shop ging an Malt-whisky.ch – Shop of Chur in Chur. Der beste nationale Whisky (Buechibärger Rouch Whisky) kommt aus der Brennerei Schwab GmbH in Oberwil bei Büren. Als bester internationaler Whisky wurde der Glenburgie 15 aus der Ballantine's Single Malts Series ausgezeichnet.



"Dass die Schweiz eine stetig wachsende Anzahl an Whiskyliebhabern besitzt, ist für Kenner schon lange keine Überraschung mehr", schreiben die Veranstalter. Entsprechend gross war auch der Andrang bei der diesjährigen Verleihung der „Switzerland's Best Whisky Awards“ mit Gästen aus der ganzen Schweiz. Zum gleichen Anlass wurde so auch der seit 2009 jährlich neue aufgelegte „Whisky Guide Schweiz“ präsentiert. Das Standardwerk, in dem mehr als 300 Top Adressen des Landes porträtiert und empfohlen werden, bietet die Basis für die Awards, mit denen die herausragenden Leistungen des Jahres geehrt werden. (mgt)