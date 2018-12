Letzte Woche wurden die Bäume auf dem Schulhausareal nahe des Bahnhofes Nord geschnitten. Nun ist das Schulareal Eicholz an der Reihe. «Die Bäume stellen ohne diese Arbeiten ein Sicherheitsrisiko für die Schüler dar», sagt Patrick Nyffenegger, Gärtnermeister und Leiter der Abteilung Stadtgrün in Grenchen. Der trockene, heisse Sommer habe den Bäumen zu schaffen gemacht.

Mit geübter Sicherheit bewegen sich die Baumpfleger in der hohen Buche. Mit gezielten Sägeschnitten arbeiten sie sich durch die Baumkrone. Dieses Spektakel ist nun zum zweiten Mal in Grenchen zu bewundern. Die Abteilung Stadtgrün Grenchen ist mit dem Baumpflegeunternehmen Baumvision aus Herzogenbuchsee unterwegs, um die Bäume auf Stadtgebiet zu schneiden. Alle drei bis fünf Jahre geht es den Bäumen an die Krone.

Viele Äste sind abgestorben. Diese könnten bei starkem Wind herunterfallen. Während einer Besichtigung des Schulareals mit dem Baumpflegespezialisten Christian Rutschmann vom Unternehmen Baumvision wurden die zu schneidenden Bäume bestimmt. «Wir bestimmen die zu treffenden Massnahmen an den Bäumen nach drei Hauptkriterien», sagt Nyffenegger. Totholz, welches entfernt werden muss, die Nähe zu Gebäuden und das sogenannte Lichtraumprofil. Dieses ist eine horizontale Grenzlinie, welche den Abstand der Äste eines Baumes zu einer befahrenen Strasse definiert. Denn die Äste dürften nicht tiefer als 4.5 Meter in die Strasse ragen.

Die Arbeit bewährt sich

Bisher wurden die Bäume in Grenchen mithilfe von Hebebühnen und Leitern geschnitten. Diese Methode war jedoch nicht mehr befriedigend. Mit der Hebebühne kommt man nicht nahe genug an den Stamm heran und kann daher nicht die erforderlichen, fachlich korrekten Schnitte machen. Deshalb begann die Stadt Grenchen letztes Jahr vereinzelte Bäume mithilfe von Baumpflegern zu scheiden. Diese sind viel flexibler, da sie sich frei in der Krone bewegen und jede Stelle erreichen können. «Die Effizienz, sowie die fachliche Richtigkeit ist grösser», sagt Nyffenegger.

Die Äste müssten im richtigen Winkel abgeschnitten werden, damit der Baum einen schützenden Walm um die Schnittstelle bilden kann.Werde dies nicht korrekt gemacht, könnten Pilze in die Schnittstellen eindringen und den Baum faulen lassen. Zudem muss der richtige Zeitpunkt für die Stutzung des Baumes gewählt werden. «Den Kronenaufbau bestimmt man am besten in den jungen Jahren des Baumes. Ansonsten hat man es verpasst.» Wenn der zu entfernende Ast zu spät erkannt wird und schon kräftig gewachsen ist, werde der Baum bei dessen Entfernung geschwächt. «Die Schnittstelle ist zu gross und kann nicht mehr richtig zuwachsen. Deshalb ist die Planung sehr wichtig», ergänzt Nyffenegger.

Teamarbeit mit Nervenkitzel

Die «Znünipause» der Baumpfleger ist vorbei, nun werden die Buchen geschnitten, welche die Wittmattstrasse säumen. Christian Rutschmann lässt die Wurfschnur in seiner Hand kreisen. Mit einer routinierten Handbewegung lässt er die Schur mit einem Gewicht am anderen Ende in die Baumkrone fliegen, nur um ein paar Sekunden später wieder herunterzufallen. «Klappt nicht immer bei ersten Mal», witzelt Rutschmann. Bei zweiten Mal klappt’s. Die Schur verfängt sich in einer Astgabel. An der Wurfschnur wird nun das Hauptseil hochgezogen und am einen Ende um den Stamm gewickelt. Am anderen Ende zieht sich Rutschmann den Stamm entlang hoch in die Baumkrone, um die Sägearbeiten auszuführen.

«Die Mehrheit wird von Hand gesägt», sagt Anja Erni, welche für das Unternehmen arbeitet. Eine Kettensäge sei viel zu sperrig und zu schwer, um sich im Baum bewegen zu können. «Das Schöne an dem Job ist die Dynamik, man braucht den ganzen Körper», sagt Erni. «Zudem finde ich die Kommunikationskultur spannend, die für diese Arbeit nötig ist.» Die Baumpfleger müssten immer zu zweit auf den Baum, denn wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, muss schnell reagiert werden können. Auf die Frage, ob die Arbeit auch Angst machen kann, antwortet Erni: «Wenn mit mir oder dem Baum etwas nicht stimmt habe ich Angst. Dies ist aber ein gutes Zeichen, denn wenn man Angst hat, geht meist etwas schief und man sucht nach einer sichereren Lösung.

Grösseres Budget im Jahr 2019

«Am liebsten würden wir alle Bäume in der Stadt mit Baumpflegern schneiden», sagt Patrick Nyffenegger. «Der limitierende Faktor ist jedoch das Budget.» Im Januar werden deshalb in den Stadtparks mit der alten Methode, sprich Hebebühnen und Leitern, weitergearbeitet. «Ich habe jedoch für das Budget 2019 einen grösseren Betrag eingegeben.» So habe man für nächstes Jahr genügend Mittel um in den restlichen Schulhausplätzen und in den Parks Baumpfleger einzusetzen.