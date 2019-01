Es ist nicht zu übersehen: Vor dem Aussichtsplatz des Grenchner Flughafens, direkt neben der Piste, steht seit Neustem ein grosses, braunes Zelt. Während der alte Werkhof direkt dahinter abgerissen und mit einem modernen Gebäude ersetzt werden soll, wird das Zelt sämtliche Materialien und Fahrzeuge, etwa der Betriebsfeuerwehr, beherbergen. «Wir haben uns bewusst für die Position an vorderster Front entschieden», erklärt Flughafendirektor Ernest Oggier, «weil wir bei einem Ernstfall in der Lage sein müssen, innert drei Minuten zu reagieren.» Deshalb sei ein anderer Standort nicht infrage gekommen. Insofern befolgt der Flughafen gesetzliche Auflagen. In diesem Zusammenhang rechnet Oggier auch damit, in diesem Jahr vom Bundesamt für Zivilluftfahrt noch beübt zu werden. Um zu beweisen, dass die Sicherheit auf dem Flughafen nach wie vor gewährleistet ist.

Direkt hinter dem massigen Zelt geht es dem alten Werkhof an den Kragen. Der Abriss soll in den nächsten Tagen beginnen, erklärt Oggier. An dessen Stelle kommt ein modernes Gebäude. Dieses wird sowohl den neuen Werkhof als auch einen Hangar für die REGA und diverse Ausbildungsräume beinhalten.