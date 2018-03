Ein gut gelauntes und zahlreiches Publikum kam im Tissot Velodrome zum Abschluss der Saison 2017/2018 noch einmal in den Genuss der ganzen Palette an Wettbewerben, welche den Bahnradsport so attraktiv macht. Punktefahren, Scratch, Ausscheidungsrennen sowie Tempo Race standen ebenso auf dem Programm wie atemberaubende Sprints. Verschiedene Entscheidungen in der Gesamtwertung zum Tissot Velodrome Cup brachten viel Spannung ins ultraschnelle Oval.

Noch einmal bewiesen einige führende Schweizer Elitefahrer ihr Können, ebenso die Damen, während sich einheimische Junioren mit starker Konkurrenz aus Korea massen. Traditionsgemäss treten am letzten Rennabend jeweils auch die Militärfahrer an, die mit ihren «Göppeln» der Schwerkraft trotzten und sich packende sportliche Kämpfe leisteten. Heimliche Stars waren jedoch die Teilnehmenden am Kids-Cup. Jeden Mittwoch trainieren im Velodrome 80 Kinder und Jugendliche.

Die Jüngsten unter ihnen (10–14 Jahre) zeigten ihr Erlerntes auf der grossen Bühne in einem Omnium-Wettbewerb, bestehend aus 500-Meter-Zeitfahren, einer Scratch-Prüfung und einem abschliessenden Punktefahren. Die vier Trainer René Schiegg, Manfred Zeller, Gerhard Jaun und Max Kunz konnten zu Recht stolz sein auf die Darbietung ihrer Schützlinge. Geschäftsführer Peter Wirz hatte dazu eine Vision: «Irgendeinmal wird es einen Olympiasieger geben, der zum ersten Mal in unserem Velodrome auf ein Velo gestiegen ist.»

«Schon ein wenig stolz»

Seit knapp fünf Jahren besteht Grenchens «Radtempel». Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. «Wir haben bewiesen, dass ein Velodrome wirtschaftlich betrieben werden kann. Seit dem zweiten Jahr schreiben wir zwar keine Riesengewinne, aber doch schwarze Zahlen. Das macht uns schon ein wenig stolz», erklärt Peter Wirz. Man habe sich ja die Förderung des Schweizer Radsportes auf die Fahne geschrieben. Das werde auch weiterhin die Mission sein.

Dank den nationalen und internationalen Wettbewerben transportiere man den Namen Grenchen in die weite Welt. Viele ausländische Sportlerinnen und Sportler machten ihre erste Bekanntschaft mit der Schweiz in Grenchen. «Wir haben uns zudem eine treue Fangemeinschaft aufgebaut», betont der Geschäftsführer weiter.