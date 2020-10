Das Theater Gänggi erwacht nach der Coronapause mit dem Klassiker «Momo»

Im November bringt Iris Minder in ihrem kleinen Theater am Höhenweg einen Klassiker auf die Bühne: «Momo» von Michael Ende, ein Stück, das an Aktualität seit den 70er-Jahren nicht eingebüsst habe, schreibt die Autorin und Regisseurin in einer Mitteilung. Minder hat das Thema übernommen und aktualisiert und dem Jahr 2020 und seinen Zeiträubern angepasst.