Das hat Bettlachs Partnergemeinde Lütschental zu bieten

Seit den 1980er-Jahren unterhält Bettlach eine Gemeindepartnerschaft mit Lütschental. Der Kontakt zur Patengemeinde mit gut 200 Einwohnern in der Jungfrauregion wurde von der Organisation «Schweizer Patenschaft für Berggemeinden» eingefädelt. Die Patenschaft umfasst einerseits finanzielle Unterstützung. Letztes Jahr wurden gemäss Budget 10 000 Fr. nach Lütschental überwiesen, zuvor waren es sogar jahrelang immer 20 000 Franken. Ab und zu wurden von Bettlacher Vereinen oder dem Zivilschutz auch Hilfe geleistet etwa bei Bachverbauungen an den 18 zum Teil unberechenbaren Wildbächen auf dem Lütschentaler Gemeindegebiet. Durch diese Kontakte entstanden Freundschaften, die bis heute gepflegt werden. So besucht man sich mit Delegationen gegenseitig an Festen. (at.)