Der Grenchner Filmproduzent Lukas Eggenberg hat im Sommer mit einer Bettlacher Schulklasse einen Spielfilm zum Thema Mobbing in der Schule gedreht. Der Film mit dem Titel «Ist das alles meine Schuld?» ist auf der Videoplattform Youtube ein grosser Erfolg. Mit 900'122 Aufrufen bis gestern nähert er sich allmählich der ersten Milllion Clicks. Eggenberg, der das Projekt vor allem zu Werbezwecken lancierte, freut sich.

«Ich habe vielleicht mit 5000 Views gerechnet, doch plötzlich ging der Film in Deutschland viral und das hat sich dann in ganz Europa ausgebreitet», berichtet der Grenchner Filmproduzent. Dies sei umso erstaunlicher, als der Film in Schweizerdeutsch und ohne Untertitel produziert sei. Eggenberg kündigt ferner an, dass er dieses Jahr einen Kurzfilm über den Grenchner Weihnachtsmarkt drehen und dem OK danach gratis zu Werbezwecken zur Verfügung stellen will. «Als ehemaliges OK Mitglied möchte ich damit weiterhin meinen Beitrag zum Gelingen des Weihnachtsmarkts leisten», meint er. Der Film soll noch während des Marktes online gestellt werden. (mgt)