Sponsoren und Stadt zahlen

Das Engagement von Titelsponsoren («JouxJoux Dancecamp») erlaubt die Durchführung der Sportcamps für einen Lagerbeitrag für 235 Franken pro Teilnehmer (inkl. vier Tage Betreuung, davon 16 h Tanzen, Verpflegung, Getränke, Campshirt und Hose etc.). Das Lindenhaus übernimmt weitere 100 Franken pro Teilnehmer(in). Somit kostet das Camp in Grenchen noch 135 Franken. Bei finanziellen Schwierigkeiten einer Familie, kann beim Verein zur Förderung Kids und Sport ein Gesuch für eine Reduktion des Campbeitrages um 80% eingereicht werden.

«Wir sind stolz, an der Erfolgsgeschichte der Tanzcamps mitzuwirken», meint Tamara Moser. Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Ferienbeschäftigung zu geben und sie zu fördern sei ihr ein grosses Anliegen. Noch gebe es genügend Plätze.

Der Veranstalter MS Sports wurde im Jahr 2007 von Mario Sager gegründet und hat das Angebot seither kontinuierlich ausgebaut. Dieses Jahr werden laut eigenen Angaben über 200 Camps für mehr als 9000 Kinder und Jugendliche an 30 Standorten durchgeführt. Die Organisation MS Sports bietet Feriencamps in den Sportarten Fussball, Tennis, Tanzen, Ski, Schach, Polysport oder Reiten an. (at.)

Infos und Anmeldung www.mssports.ch.