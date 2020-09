Claudio Imhof fährt mit Schweizer Rekord in die Weltelite

Claudio Imhof hat im Grenchner Tissot Velodrome mit 52,116 Kilometer einen grandiosen neuen Schweizer Stundenrekord aufgestellt. Dass der Thurgauer Bahnspezialist die Rekordmarke von Marc Dubois (48,337 Kilometer) übertreffen würde, war allgemein angenommen worden. Seine Marschtabelle orientierte sich denn auch an der Leistung von Jens Voigt (51,110 Kilometer) vor genau sechs Jahren an gleicher Stätte, was damals neuen Weltrekord bedeutete.

Während 45 Minuten lag er immer leicht vor dieser Marke, ehe er in der letzten Viertelsunde nochmals enorm zulegen konnte. «Als ich die Rekordmarke von Marc Dubois erreicht hatte, dachte ich schon daran, die 52 Kilometer zu knacken», erklärte ein erstaunlich frisch wirkender Claudio Imhof nur wenige Minuten nach seiner Parforce-Leistung. Er habe auch schwierige Momente erlebt während seiner Fahrt, diese aber überwinden können, indem er an seine bisherigen Erfolge gedacht habe.