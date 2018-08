Die Stadt habe in den 50er und 60er-Jahren eine Blüte sondergleichen erlebt und sei sehr schnell gewachsen. «Grenchen hat im Gegensatz zu anderen Städten keine Altstadt, keinen historischen Kern. Es ist eben eine «Jungstadt».» Das und die spezielle Siedlungsstruktur habe sie immer fasziniert. Die Uhrenstadt Grenchen sei in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend gewesen: «Das Hallgarten beim Bahnhof war eines der ersten Hochhäuser der Schweiz und zeichnet sich aus durch eine für die damalige Zeit erstklassige Ausstattung der Wohnungen und eine noch heute bemerkenswerte Architektur. Und im Luterbacherhof wurde die erste Gemeinschafts-Tiefkühlanlage der Schweiz eingerichtet.»

Luzia Meister ist oft auf dem Velo unterwegs. Das war auch 2010 schon so, als sie den Job als Stadtschreiberin im Hotel de Ville annahm. «Ich wusste, Grenchen hatte zwei Jahre zuvor den Wakkerpreis erhalten, nicht zuletzt, weil man zur Architektur der Nachkriegszeit Sorge. Deshalb fuhr ich oft in der Stadt herum und schaute mir dieses für mich neue Grenchen an.»

Ein Händchen für Technik

2010 sei die Idee zu einem Fest im Stil der 50er entstanden. «Eine Idee, die ich seither immer wieder in die Runde warf. Das OK des Grenchner Fests nahm sie auf und setzte sie toll um.» Sie selber sei nicht im OK, helfe aber, wo sie könne.