Bis zu vier Absolventen jährlich: Investition in den Spitex-Nachwuchs trägt Früchte

Diesen Sommer haben insgesamt vier Lernende/Studierende die Ausbildung bei der Spitex Grenchen abgeschlossen und sind auch weiterhin bei der Organisation tätig. Die Spitex Grenchen nimmt in dieser Hinsicht im Kanton eine Vorreiterrolle wahr. «Damit wollen wir auch andere Institutionen motivieren, Bildung zu fördern, und dies nicht nur aufgrund der am 1.1.2018 in Kraft getretenen Ausbildungsverpflichtung», betont Ivana Kovacevic. Pflegefachpersonen mit höherem Abschluss seien unverzichtbar aufgrund der zunehmenden Komplexität der Klientensituationen, führt Geschäftsleiterin Cristina Pitschen aus. Heute reiche es nicht mehr aus, die Klienten «nur» zu pflegen: «Für die bedarfsgerechte Betreuung müssen alle relevanten Einflussfaktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel das gesamte Familiensystem, der Ernährungszustand, die Hygiene, Sicherheitsaspekte sowie die soziokulturelle und finanzielle Situation. Wir dürfen auch nie vergessen, dass wir in das Reich des Klienten gehen.» Dazu gelte es überdies, die Vorgaben der Versicherer (Krankenkassen) zu berücksichtigen.

Es dürfte in der Zwischenzeit bekannt sein, dass in der Pflege, vor allem im ambulanten Langzeitbereich, ein Mangel an Fachpersonal droht. Mittelfristig (bis 2030) braucht es gemäss OBSAN (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium) über 18500 neue Mitarbeitende, um den steigenden Pflegebedarf abzudecken.

In der Vorlage wird ferner erörtert, ob eine öffentliche Ausschreibung der Leistungen nötig ist. Gestützt auf Ausführungen des Regierungsrates kommt die GRK zum Schluss, dass dies nicht der Fall ist. Erklärungen in einer Antwort zu einer kantonsrätlichen Interpellation zum Thema Ausschreibung von Spitex-Leistungen lauten nämlich wie folgt: «Verfolgt eine Spitex-Organisation keine kommerziellen Zwecke und gestaltet eine Gemeinde den Auftrag für die Grundversorgung mit ambulanten Pflegeleistungen nach nicht-kommerziellen Kriterien aus, liegt kein öffentlicher Auftrag vor. Eine Ausschreibung ist nicht nötig». Deshalb will die Stadt auf eine Ausschreibung verzichten. (at.)

Weil ein Systemwechsel bevorsteht, beantragt die Stadt dem Gemeinderat vom kommenden Dienstag einmal mehr, die gekündigte Leistungsvereinbarung um ein weiteres Jahr bis 31. 12. 2020 zu verlängern. Eine neue Leistungsvereinbarung soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Diese soll die neuen Vorgaben des Kantons berücksichtigen.

Beruf mit Praktikum kennen lernen

Die Spitex Grenchen bietet zudem diverse Praktika an, um in den Pflegeberuf einzusteigen. Grossen Wert legt die Nonprofit-Organisation auf die Weiterbildung der Mitarbeitenden, damit sich diese an die ständige und rasant ändernde Umwelt der Pflege anpassen können.

Cristina Pitschen und Ivana Kovacevic betonen unisono, dass man viel Zeit investiert habe, um die Ausbildung aufzugleisen. «Es war eine Herausforderung. Dankbar sind wir allen Mitarbeitenden, dass sie mitgezogen haben, auch wenn sie nicht direkt in die Veränderungen involviert sind.»

«Schön, aber anspruchsvoll»

Um den «schönen, aber anspruchsvollen Beruf» sowie die Aufstiegschancen jungen Menschen näher zu bringen, ist die Spitex auch in Zukunft auf vielen Feldern tätig. Man bietet insbesondere Schnuppertage und Schnupperpraktika an, präsentiert sich an diversen Messen, so auch wieder an der nächsten Mia, und setzt nicht zuletzt auf die Mund-zu-Mund-Propaganda.