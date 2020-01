Bis zu 1 Million Liter Heizöl sparen: Neue Heizzentrale soll effizienter und ökologischer sein

Der Wärmeverbund «WärmeLengnau» startet am 31. Januar 2020 mit den Bauarbeiten für die Wärmezentrale an der Industriestrasse 24. Zwei Holzkessel mit einer Leistung von total 3600 Kilowatt (kW) werden ab der Heizsaison 2020/21 CO2-neutrale Wärmeenergie, produziert aus lokalen Holzschnitzeln sowie aus Produktionsabwärme, liefern.

WärmeLengnau ist ein gemeinsames Projekt der Einwohner- und Burgergemeinde Lengnau. Die Leitidee ist, dass eine grosse Heizzentrale effizienter und ökologischer ist, als viele einzelne Heizsysteme. Der Aus-stoss von Schadstoffen sinkt, die Umwelt profitiert.

Der Leitungsbau hat schon begonnen

Nach einer 2014 begonnenen intensiven Projektierungsphase, erfolgt heute der Spatenstich zum Bau der Wärmezentrale. Der bereits im Herbst 2019 begonnene Leitungsbau schreitet gemäss einer Mitteilung zügig voran. In einer ersten Etappe wird das Leitungsnetz von der Industriezone über das Gebiet beim Bahnhof bis hin zum Gemeindehaus sowie bis zum Kleinfeldschulhaus realisiert. Ab Oktober 2020 können angrenzende Liegenschaften mit Wärme versorgt werden. Erweitert wird das Leitungsnetz in den nächsten zwei Jahren via Nerbenstrasse Richtung Dorfschulhaus.

Imposanter Bau grösstenteils aus Holz

In einer zweiten Etappe werden die Wärmeleitungen vom Kleinfeldschulhaus Richtung Rolliweg bis in den Eichholzweg weitergeführt. Ebenfalls ist ein Leitungsstrang von der Industriezone Richtung Rado geplant. Die detaillierten Leitungsführungen und weitere Ausbauetappen seien massgeblich von den Zusagen interessierter Kunden abhängig, heisst es weiter. Der Bau des Versorgungsnetzes erfolgt nach Möglichkeit in Abstimmung mit den Strassen- sowie Leitungssanierungen der Gemeinde. Entsprechend können Synergien genutzt werden.

Das Gebäude der Wärmezentrale ist als schlichter Industriebau gehalten. Die Dimensionen sind aber beträchtlich. Sie betragen: 40 Meter Länge, 20 Meter Breite und 10 Meter Höhe. Die Heizzentrale verfüge über modernste Technik mit hohem Wirkungsgrad. Sie umfasst einen Technik- und Heizraum mit Platz für zwei Holzheizkessel sowie für zwei Wärmespeicher mit einem Volumen von je 42 m3. Sie verfügt über einen Elektrofilter zur Einhaltung der Feinstaubgrenzwerte.

Die Holzschnitzelsilos werden zur Strasse hin gebaut. Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, werde so wenig Beton wie möglich verbaut. Entsprechend seien einzig die Schnitzelsilos aus Sichtbeton. Der gesamte Technik- und Heizraum ist eine Holzkonstruktion.

Die Grösse der Gebäudehülle ist auf den Betrieb des voll ausgebauten Wärmenetzes in Lengnau ausgerichtet. Vorerst verzichtet man auf den Einbau des zweiten Kessels. Ebenfalls werden für den jetzigen Betrieb nur zwei der drei Silos ausgebaut. Bei höherem Wärmebedarf und Ausbau des Netzes sei eine Erweiterung problemlos möglich.