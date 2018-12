In Grenchen wurde wieder die Adventsfenster-Aktion gestartet. Erstmals schaut man dabei über die Sprachgrenze: Ein Adventsfenster ist am 22. Dezember in Romont angesagt. Wenn nichts anderes angegeben ist, werden Besucher jeweils von 17 Uhr bis 19.30 Uhr empfangen.

Am Dienstag öffnet das vierte Adventsfenster in der Rodania (16 Uhr-18 Uhr).

Weitere Daten und Orte: