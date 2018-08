Viele staunen heute morgen nicht schlecht, als plötzlich Linienbusse durch die Bettlachstrasse verkehren. Die Einkaufsstrasse in Grenchens Stadtzentrum war zwei Monate lang teilweise gesperrt. Aber jetzt ist für 24 Stunden Hochbetrieb.

Der Grund für die Umleitung sind Belagsarbeiten an der Löwenkreuzung und an der Kirchstrasse. Die Arbeiten haben am Mittwoch morgen begonnen und dauern noch bis in die Nacht.

Es sind viele Busse, die sich nach Durchfahrt des Busbahnhofs Postplatz durch das Stadtzentrum schlängeln müssen. Die BGU hat deshalb einen Posten gestellt, der die Einfahrt in die Bettlachstrasse von Westen her überwacht.

Er muss die Autofahrer und Lieferanten verscheuchen, die ihre Fahrzeuge gewohnheitsmässig auf der Strasse stehen lassen. "Es ging schon heute früh los, als ich einen uneinsichtigen Lastwagenfahrer mit Nachdruck bitten musste, Platz zu machen", berichtet der BGU-Mitarbeiter.