Mittlerweile singt Sima nicht mehr nur zu Hause. Er habe in dem Tonstudio in Zuchwil, in dem schon Krokus und Gotthard gesungen hätten, seine Lieder aufgenommen. Ganz alleine. Die restlichen Bandmitglieder stammen nämlich aus dem Baselbiet. So übt der Bettlacher die Lieder meist zu Hause mit einer Demo ein, bevor er für die Aufnahmen in das Zuchwiler Tonstudio geht. Anschliessend wird seine Tonspur mit dem Gesang der anderen Schwiizer Kiddies vermischt.

Diese hat Sima bisher erst ein paar Mal getroffen. Vor einem Jahr habe das Shooting für das Cover der CD stattgefunden. «Das war mega cool», erzählt der Zehnjährige. Er verstehe sich sehr gut mit den anderen jungen Sängerinnen und dem jungen Sänger. Auch habe er bereits bei zwei Videodrehs für Musikvideos zu den Songs mitgemacht. Dabei war die Mutter Chauffeurin und Coach zugleich.