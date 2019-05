Die Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen entstand 1949. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in der Uhrenindustrie in den frühen 50er-Jahren verschärfte sich die Situation auf dem Grenchner Wohnungsmarkt. Es herrschte akute Wohnungsnot. Man erstellte Notunterkünfte in der Alten Turnhalle, in Schulhäusern, Restaurants, im Alten Postgebäude, in Abbruchliegenschaften und Baracken. Das Modell Genossenschaftsbau mit günstigem Bauland der Gemeinde, Subventionen von Bund und Kanton, war ein wichtiger Bestandteil zur Lösung der damaligen Probleme. Nach der Gründung der Neuen Wohnbaugenossenschaft – der ursprüngliche Name «allgemeine Wohnbaugenossenschaft» wurde vom Handelsregisteramt aufgrund einer Einsprache nicht akzeptiert – baute die NWG alleine in den Jahren zwischen 1950 und 1960 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 188 Wohnungen und den Posten der Kantonspolizei an der Solothurnstrasse. (stadtwiki, om)