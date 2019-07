Einige Sportaffine werden sich noch an die Zeiten erinnern, als in der «Alten Turnhalle» anlässlich des traditionellen Turniers des ATB (Arbeiter Touring Bund) Grenchen die Weltelite um den Sieg spielte. Namen wie Oberhänsli/Meile oder die Brüder Pospisil (damalige Tschechoslowakei) waren in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts jedem Sportfan ein Begriff. Auch die Grenchner stellten mit Maurer/Wirth oder Meister/Trösch Teams in den obersten Schweizer Spielklassen, was aber noch vor dem sportlichen Zusammenschluss des ATB mit dem SRB (Schweizerischer Radfahrer-Bund) zustande kam. Die ATB-Meisterschaft wurde etwa eine Klasse schwächer als diejenige des SRB eingestuft. Sportlich backt man in der Zwischenzeit kleinere Brötchen, der Verein ist aber weiterhin gesund und aktiv. Auch das Turnier gibt es noch, allerdings wird nicht mehr auf höchstem Niveau gespielt. Einer der ältesten Vereine in der Stadt Der 1919 gegründete Verein ist einer der älteren in unserer Stadt. Er zählt rund 70 Mitglieder, wovon im Moment 10 den Sport aktiv betreiben. «Besonders bei den Junioren sind wir mit drei Teams gut aufgestellt, sie wollen wir an den Spitzensport heranführen», erklärt Präsident Roland Reist.

Sportstadt Grenchen In unserer neuen Serie «Sportstadt Grenchen» stellen wir Personen und ihre bevorzugte Sportart vor. Sie berichten, wie sie zu diesem Sport gefunden haben, was ihnen daran gefällt und was es dafür an Voraussetzungen und Ausrüstung braucht. Die Sportlerinnen und Sportler sprechen über ihre Ambitionen und stellen den Verein vor, in dem sie aktiv sind. (at.) Heute: Der 50-jährige Roland Reist, Präsident des Radball-Clubs Grenchen.

Er selber tritt auch noch im Wettkampf in die Pedale, fungiert er doch als Ersatzmann in der einzigen aktiven Mannschaft (3. Liga) mit Andrea Gabbellini und Kevin Gander. «Da Kevin in seinem Beruf hie und da unabkömmlich ist, komme ich doch ziemlich regelmässig zum Einsatz» gibt der 50-Jährige zu Protokoll. Seine erfolgreichste Zeit habe er aber zur Jahrhundertwende gehabt, als er mit seinem Bruder Thomas ein Duo in der 1. Liga bildete. Der Inhaber eines Fachgeschäftes in Grenchen hat nicht nur dieses von seinem Vater übernommen, er ist auch durch ihn zum Radball gekommen: «Er war aktiver Radballer. Als 14-Jähriger habe ich an einem Plauschturnier teilgenommen und bin seither dabeigeblieben.» Die Sportler des ATB haben eine nicht ganz leichte Zeit hinter sich. Die Ankündigung des Umbaus «ihrer Heimat» Alte Turnhalle zur neuen Stadtbibliothek hat einige Irritationen über die Zukunft des ATB hervorgerufen. «Diese sind nun behoben. Wir sind glücklich in der Nordbahnhof-Halle, wo wir über alles verfügen, um zu trainieren, Wettkämpfe zu bestreiten und natürlich unser traditionelles Turnier im November durchzuführen.»