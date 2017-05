Wie bei den Kantonalen Musikfesten der Verbandsvereine ist auch beim Jugendmusikfest der Wettbewerb, also der direkte Vergleich – konkret mit Gleichaltrigen – noch ausgeprägter von Bedeutung. Aus diesem Grund werden auch die Jugendmusikfeste nach einem eigenen Reglement ausgetragen, das 2014 beim Solothurner Blasmusikverband überarbeitet wurde. Dieses gibt den einen Teil des Festablaufes vor. Den anderen bestimmen Grösse, Alter und Besetzung der angemeldeten Jugendformationen. Sie alle erwarten einen hervorragend organisierten Wettbewerb.

Gut vorbereitete Formationen

Und das traf in Grenchen zu. Alle Wettbewerbe im Rahmen des 2. Kantonalen Jugendmusikfestes fanden im selben Lokal, dem bestens geeigneten Parktheater, statt. Interessierte hatten so die Möglichkeit, restlos alle Wettauftritte zu verfolgen. Das wurde zumindest vom Expertenteam erwartet. Das bestand aus Roland Fröscher, Monika Schütz und Pascal Schafer. Letzterer zeigte sich vom Niveau der Musikbeiträge erfreut. Es habe Freude bereitet, so restlos gut vorbereitete Formationen zu beurteilen. Genau das war auch beim Publikum zu hören. Allerdings hätte jenes zu den Wettbewerben schon noch zahlreicher aufmarschieren können. Die Ensembles und Formationen hätten teils mehr Unterstützung durch ihre «Muttervereine» verdient. Erfolgsvereine halten sich daran und profitieren davon (Ranglisten rechts).

Zwei Rahmenkonzerte

Für das Eröffnungskonzert am Freitag, die Gala der Jugendmusiken, wurde sowohl die SOBV-Jugend Brass Band wie das SOBV-Jugendblasorchester reaktiviert. Beide existieren genau genommen in jedem Jahr nur während der Lagerwoche. Zusätzlich konnten dazu die BML–Talents aus Luzern verpflichtet werden, die Nachwuchsformation der Bürgermusik Luzern. Im Gegensatz zu den beiden Einheimischen ist das eine ständige Formation.