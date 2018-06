Der Bauboom ist in Arch angekommen. Nach Jahren ohne nennenswerten Wohnbau gibt es im Dorf neun Baustellen. Drei davon, alle im Unterdorf, stehen für grosse Überbauungen mit gesamthaft 72 Wohnungen. Die Einwohnergemeinde freut sich über die rege Bautätigkeit und hofft auf den Zuzug von Familien mit Kindern, zumal es in allen Schulstufen freie Kapazität für Wachstum hat.

Wer mit der Autobahn im Rücken Richtung Arch schaut, erkennt das Dorf kaum wieder: Baukran reiht sich an Baukran, werktags bringen schwere Lastwagen unermüdlich Material und laden dieses vor allem im Unterdorf ab.

Im zweiten Anlauf

Die Konzentration der Kräne ist weitgehend Zufall. Denn zwei der grossen Bauprojekte werden erst im zweiten Anlauf realisiert. Das sagt Marina Gafner, Leiterin Bau. Zusammen mit Gemeindepräsidentin Barbara Eggimann gibt sie Auskunft zur Bautätigkeit in Arch. «Westlich der Aarestrasse waren zuerst Reiheneinfamilienhäuser geplant, ein Projekt, das vor fünf Jahren auch bewilligt wurde. Dann hat sich die Bauherrschaft anders entschieden, zugunsten der Mehrfamilienhäuser», erklärt Marina Gafner. Östlich der Aarestrasse habe in einem Fall die Bauherrin gewechselt, was eine mehrjährige Verlängerung der Baubewilligung, wenn auch keine Neuauflage des Projekts bedingt habe.