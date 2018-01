Vor etwas mehr als einem Jahr zündete während des Grenchner Fests Anfang September 2016 eine unbekannte Person einen Brandsatz beim Eingang zum ehemaligen «Tropical» an der Bielstrasse. Zum Glück konnte ein Passant damals den Brand löschen und so ein Übergreifen auf die darüberliegenden Stockwerke mit Wohnungen verhindern. Der Schaden war gross, der oder die Täter sind noch immer nicht gefasst, die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei führen ihre Ermittlungen weiter.

Vergangene Sonntagnacht brannte an der Storchengasse, also in unmittelbarer Nähe zum fraglichen Gebäude, vor dem Eingang zum Coop-Parkhaus, ein parkiertes Auto komplett aus. Die Feuerwehr Grenchen konnte den Brand zwar löschen, doch der graue Jaguar, in dessen Innenraum der Brand ausgebrochen war, erlitt Totalschaden. Zur gleichen Zeit wurde eine Scheibe des ehemaligen «Tropicals» mit Steinen eingeworfen. Die Kantonspolizei veröffentlichte in der Folge einen Zeugenaufruf. Etwa zur selben Zeit ging am Marktplatz bei einem Coiffeurladen eine Scheibe zu Bruch, wie das Lokalfernsehen Tele M1 am Mittwoch berichtete.

Andreas Mock, Chef Mediendienst Kapo SO meinte gegenüber Tele M1: «Die drei Fälle, also die zwei eingeschlagenen Scheiben und der Brand, ereigneten sich zur gleichen Zeit in der Umgebung. Ein Zusammenhang ist möglich und wird von uns geprüft. Momentan können wir nichts zu den Ermittlungen sagen, die sind im Gang und die Täterschaft ist unbekannt.»

Die Ereignisse vor 16 Monaten und die in jüngster Zeit haben höchstwahrscheinlich einen Zusammenhang, denn beim Besitzer des Jaguars handelt es sich «zufälligerweise» auch um den Pächter des Lokals im ehemaligen «Tropical», Sevget Aras, der offenbar ins Visier von Leuten geraten ist, die ihm nicht sonderlich wohlgesinnt sind.