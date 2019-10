Ballettlehrerin Barbara Bernard erhält Kulturpreis 2020

Barbara Bernard-Schiltknecht erhalte den Kulturpreis 2020 «für ihr langjähriges und konsequentes Schaffen», wie die Stadt Grenchen mitteilt. Bernard ist in Wuppertal (Deutschland) geboren und 1981 – nach Beendigung ihrer Bühnenkarriere - in die Schweiz gekommen. Seither hat sie in ihren zwei Ballettschulen in Grenchen und Solothurn unzählige Mädchen und auch einige Knaben an das klassische Ballett herangeführt, deren Liebe für die Pliés, die Pirouetten, den Ausdruck und die absolute Körperspannung geweckt. Einige ihrer Schülerinnen tanzten und tanzen an internationalen Bühnen (Berlin, Hagen, Halle Saale, Karlsruhe, Basel, Zürich und an der Staatsoper Wien). Andere wurden an bedeutende Ballettberufsschulen aufgenommen.

Selber darf Barbara Bernard auf eine beeindruckende Karriere als Tänzerin zurückblicken:

Ausgebildet an der Theaterballettschule Wuppertal, der Folkwang-Hochschule in Essen sowie in Paris und London. Mit 16 erhielt sie ihr erstes Engagement in Wuppertal und tanzte das Solo als Julias Traum in «Romeo und Julia» von Hector Berlioz.

Barbara Bernard führt im Zweijahresturnus einen Ballettabend im Parktheater Grenchen durch. Während dieser aufwendigen Inszenierungen entführt sie das Publikum in die märchenhaften Welten des «Nussknackers» und anderer populärer Ballettaufführungen.