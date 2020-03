Auto fährt in die Aare — Polizeiboot, Rega und Taucher sind aufgeboten

Um circa 10.45 ist bei der Kantonspolizei Solothurn eine Meldung eingegangen, dass an einem abgelegenen Ort bei Grenchen ein Auto in die Aare gefahren sei. Dieses sei bald darauf abgesunken, worauf sofort eine Suchaktion eingeleitet wurde. Aufgeboten wurden Polizeiboote, Taucher und die Rega.

Laut Polizei waren aber die Sichtverhältnisse zu schlecht, weshalb man den Helikoptereinsatz wieder abgebrochen hat. Momentan sucht man noch mit einem Polizeiboot und - taucher die Aare ab. Mit einer Blinklampe am Ufer wurde der Ort markiert, wo das Auto im Fluss verschwand. Dieser befindet sich zwischen dem Wiler Staad und dem Badeplatz westlich von Staad in Richtung Büren. Die Strasse ist in beide Richtungen grossräumig gesperrt. Auch Fussgänger dürfen nicht passieren.

Wie ein Augenschein vor Ort kurz nach dem Mittag zeigt, läuft die Suche weiterhin.

Der Grund für den Unfall ist bis anhin unklar. (nas/ldu)

Ein Update folgt.

Die Polizeibilder vom März 2020