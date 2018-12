Hier sollen bis in etwa drei Jahren die Lernenden ihre überbetrieblichen Kurse besuchen können. Mehr weiss Enzo Armellino. Der ehemalige Filialleiter der Regiobank und SWG-Verwaltungsrat - selber ursprünglich gelernter Mechaniker und Ingenieur - arbeitet seit vergangenem April als Geschäftsführer der Solothurner Swissmechanic-Sektion in Gerlafingen.

Altes von Roll-Gebäude

Der Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche betreibt dort seit 32 Jahren in der ehemaligen Von-Roll-Lehrwerkstatt ein Ausbildungszentrum für die Berufe Polymechaniker, Produktionsmechaniker, Mechanikpraktiker, Automatiker und Konstrukteur. «67 Lernende aus den Betrieben im Einzugsgebiet absolvieren zurzeit hier ihre überbetrieblichen Kurse», erklärt Armellino anlässlich eines Rundgangs durch die Lehrwerkstatt.

Diese ist zwar bezüglich Maschinenpark und und IT-Infrastruktur à jour, die Gebäude sind aber in die Jahre gekommen und erinnern eher an eine alte Kaserne als an eine schulische Einrichtung. Schon seit einiger Zeit halte man Ausschau nach einem neuen Standort. Kürzlich sei das Gebäude verkauft worden und noch ein (manchmal lärmiger) Gewerbebetrieb eingezogen, was die Umzugsgedanken nährte.

Technologie Cluster

Fündig wurde man auf dem Areal der SWG unweit des Bahnhofs Grenchen. Dort gibt es schon das BBZ, das Ausbildungszentrum der Radio/TV-Branche, die Hochschule für Technik Mittelland. «Und dies alles mitten in Grenchen mit einem idealen Industriellen Umfeld für Mechanik und Mikromechanik», begründet Armellino die Wahl. «Damit könnten wir mithelfen, einen vernetzten Technologie-Cluster zu begründen», so der Swissmechanic-Vertreter. Mit dem modernen Ausbildungszentrum hofft er, im «Wettbewerb um die besten Köpfe» end den zunehmenden Fachkräftemangel in der Branche einen Trumpf ausspielen zu können.

Private Investoren

Inzwischen wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die aufzeigt, was auf dem Gestaltungsplan mit mehreren Gebäuden möglich ist. Für die Realisierung sei man mit diversen Investoren im Gespräche, sagte Karin Heimann. Es gebe auch drei weitere Berufsverbände, welche am Standort Interesse gezeigt hätten, dazu eine weitere technische Schule. Auch Heimann betonte, dass Grenchen mit dem Projekt noch mehr Strahlkraft als «Hub der Mikromechanik» entwickeln könne.