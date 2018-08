Der Gemeinderat Grenchen hat am Dienstag den Ausführungskredit in der Höhe von 1 Mio. Fr. genehmigt für den Umbau der alten Turnhalle zur neuen Gemeindebibliothek. Im kantonal denkmalgeschützten Gebäude an der Lindenstrasse soll eine Galerie eingezogen werden, um Raum für die Bücher und weitere Medien bereitzustellen. Die Bibliothek ist heute im Schulhaus I untergebracht. Eine Analyse hatte 2012 gezeigt, dass dort die Räume den Anforderungen einer Stadtbibliothek für 17'000 Einwohnern, die zunehmend auch zur Mediathek ausgebaut wird, nicht mehr genügen. Die Bauarbeiten beginnen sofort, bzw. die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Die Bibliothek soll laut Zeitplan im Mai 2019 eröffnet werden.