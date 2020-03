Aus Sicherheitsgründen bleibt der Flughafen offen: Piste und Luftraum frei für den Fotoflieger

Die Fliegerei ist fast stillgelegt, einerseits auf Grund fehlender Nachfrage und andererseits

auf Grund der behördlichen Einschränkungen. Dennoch wird das Personal am Flughafen Grenchen nicht die Hände in den Schoss legen. Lediglich am Morgen und am Abend sollen bei den Öffnungszeiten bis auf weiteres die erste und die letzte Stunde gestrichen werden, wobei auf Voranmeldung der Flughafen auch dann geöffnet sein wird. Das erklärt Flughafendirektor Ernest Oggier auf Anfrage.

Der Grund, die Öffnungszeiten im Tower aufrechtzuerhalten, liegt bei der Sicherheit. Grenchen müsse weiterhin als Ausweichflughafen für die umliegenden Flughäfen zur Verfügung stehen, sagt Oggier. «Was wir an Flugbewegungen noch haben, sind Rettungs- und Arbeitsflüge, letztere zum Beispiel für Holztransport, dazu Trainingsflüge der Armee. Schulungen seien nach dem zeitweiligen Verbot unter gewissen Auflagen seit dem letzten Freitag wieder erlaubt, führt Oggier aus. Darüber sei er froh, «denn so hat der eine oder andere Fluglehrer und -schüler trotz der Krise eine sinnvolle Beschäftigung». Letzte Woche hat es zudem eine Reihe von Repatriierungsflügen gegeben (siehe Textbox).

Mit dem Businessjet aus Europa evakuiert Landesweit wurden die meisten Linienflüge gestrichen, immer mehr Flughäfen im Ausland sind geschlossen. Seit dem 18. März dürfen Flüge aus allen Nachbarländern sowie Spanien zudem nicht mehr direkt in Grenchen landen, sondern nur noch auf den Zollflughäfen Zürich, Genf und Basel. Dennoch haben Grenchner Flugzeuge in den letzten Tagen Repatriierungsflüge durchgeführt. «Am 17. März, kurz vor der Restriktion am Zoll, haben wir mit der «Piper M600» einen unserer Kunden vorzeitig aus St. Tropez heimgeholt», sagt Mark Meyer, Geschäftsführer der Firma Transwing. Erst letzten Sonntag habe die jüngste Errungenschaft der Firma, die Cessna Citation M2, ein Paar aus Athen evakuiert und nach Grenchen gebracht, das nach sechsjähriger Weltreise mit dem Wohnmobil gestrandet war. Auch die DiaMair SA hat mit ihrer Hawker Beechcraft Premier via Basel bisher zwei Repatriierungsflüge nach Grenchen durchgeführt, aus Bari und Valencia. Mit weiteren Interessenten sei man in Verhandlung, sagt CEO Thomas Schaad. «Ich hoffe, die Leute begreifen endlich den Ernst der Lage und kommen heim, solang wir sie noch holen können.» Hugo Dobler, Geschäftsführer der Gribair, erklärt, auch er habe diverse Anfragen für Repatriierungen erhalten. Doch ihm sei das Risiko, mit dem Flugzeug plötzlich im Ausland festzusitzen, zu gross erschienen. Deshalb habe er die Interessenten an andere Firmen verwiesen. Die Heimreise im Businessflugzeug geht ins Geld. Aus Europa kostet der Flug nach Grenchen zwischen einem mittleren vierstelligen und einem tiefen fünfstelligen Betrag. Genauere Angaben wollen die Flugzeugbetreiber nicht machen. Daniela Deck

Ideale Bedingungen für Kartierung Wer von der Ausnahmesituation profitieren kann, sind die Firmen, die auf Luftaufnahmen der Topografie spezialisiert sind. Erstens ist die Luft aufgrund der geringen Verschmutzung klar und damit die Sicht aussergewöhnlich gut, und zweitens gibt es kaum Störungen durch andere Flugzeuge.

Eine Kartierungsfirma, die aktuell mit einem PC-12 täglich ab Grenchen unterwegs ist, ist das Neuenburger Unternehmen Swiss Flight Services (SFS). Topografie-Aufnahmen würden derzeit in den umliegenden Ländern bis nach Belgien und Grossbritannien stattfinden, erklärt Geschäftsführer Samy Dadoucha. Aufgrund der Coronakrise landet das Flugzeug nicht im Ausland, sondern kehrt nach vier bis sechs Stunden Flugzeit jeden Abend in die Schweiz zurück. Anders als in Colombier, der Heimbasis der SFS-Flugzeuge, kann die PC-12 dank der längeren Piste in Grenchen mit Volllast starten, «und aktuell brauchen wir die volle Kapazität», so Dadoucha.

