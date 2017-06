Zurzeit sind in Grenchen zwei ungewöhnliche Baugesuche publiziert. Einerseits eine «Umgestaltung Kreisel Flughafen», anderseits eine «provisorische Installation (Flugzeug)» an der Moosstrasse. Aus den Konturen des Flugzeuges in den Baugesuchsunterlagen wird zweifellos klar: es handelt sich um einen F-104 Starfighter, das legendäre amerikanische Jagdflugzeug, das seit mehreren Jahren den Kreisel beim Flughafen schmückt und das in dieser Zeit schon zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden ist.

Es gehört der Grenchner Uhrenfirma Breitling, weshalb der Kreisel auch Breitling-Kreisel genannt wird. Das Flugzeug soll also umziehen von der Archstrasse an die Moosstrasse auf den gegenwärtigen Breitling-Parkplatz. Auch den Baugesuchen zu entnehmen: Künftig soll ein kleineres Flugzeug den Kreisel beim Flughafen schmücken.

Neue Vorschriften

Hintergrund der Zügelaktion ist die Umsetzung von neuen Sicherheitsvorschriften für den Flughafen, wie Flughafenchef Ernest Oggier bestätigt. Sie kommen nicht vom Flughafen selber, sondern von der internationalen «Airport Obstacle Chart», der Kartierung von Hindernissen im An- und Abflugbereich von Flughäfen. Diese sei 2016 verschärft worden hinsichtlich einer trichterförmigen Freihaltezone auf beiden Seiten der Pistenachse. Der Kreisel steht also neuerdings im Wege, bzw. müssen die Flugzeuge ihre Startstrecke mit neuen, höheren Sicherheitsmargen berechnen.

Aus dieser Sicht sei man übereingekommen, die Hindernisse zu beseitigen, erklärt Oggier. Man habe entsprechend das Gespräch mit dem Eigentümer des Starfighters gesucht. Die Situation soll so umgestaltet werden, dass ein Bus oder ein Lastwagen, die ohnehin auf der Archstrasse verkehren, künftig die höchsten zu überfliegenden Hindernisse darstellen. Der Starfighter ist unter anderem so hoch, weil er noch «im Steigflug» ist und auf einem entsprechenden Metallgestell steht. Einfach das Gestell wegnehmen und das Flugzeug parkieren würde zwar die Höhe auf gut 4 Meter reduzieren, dann würde das Flugzeug aber in die Kreiselfahrbahn hineinragen.