Zusammen entwickelte man die bestechende Idee, die Ausstellung in brachliegenden Industriebauten durchzuführen. Fündig wurde man im SWG-Unterwerk an der Brühlstrasse 10 und der ehemaligen Moserfabrik an der Sportstrasse 51. «Zusammen mit dem Kunsthaus verfügen wir so über Ausstellungsorte, die innert weniger Minuten zu Fuss zu erreichen sind, die aber auch gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind», stellt Philipp Glocker fest. Parkplätze für den privaten Verkehr stünden ebenfalls in grosser Anzahl zur Verfügung, ergänzt er.

Moderne Ausdrucksformen

Spannend kommt das Ausstellungskonzept daher. Hat man bei der Jubiläumsveranstaltung vor drei Jahren noch bewusst vor allem auf die klassischen Druckgrafiken gesetzt, so kommen in diesem Jahr moderne Ausdrucksformen der reproduzierbaren Kunst ausgiebig zum Zug.

In der Hauptausstellung werden auf Einladung des künstlerischen Leiters Werke von rund 100 Künstlern aus den letzten drei Jahren zu sehen sein. Punktuell erfolgt dabei auch eine thematische Gegenüberstellung mit älteren Werken.

3D-Druck und Tattoos

Eine Sonderausstellung ist der digitalen Druckgrafik gewidmet. Zelebriert wird zudem die 3D Print Art. Zum einen mit einem Wettbewerb an Design-Schulen zum Thema «Design-Schuhe». Für Technik-Freaks gibt es eine Sonderschau «Design-Autos», in welcher aufgezeigt wird, was mit 3D-Druckern alles möglich ist.

«Dazu nehmen wir uns auch einer der ältesten künstlerischen Ausdrucksweisen an, der Tattoo-Kunst», verweist Philipp Glocker auf einen weiteren Programmpunkt. Wenn möglich soll dabei mit einem Tätowierer vor Ort zusammengearbeitet werden.

Bereits Tradition hat die Publikumsaktion. Sie wird der Selfie-Kunst gewidmet. 30 zu entdeckende Stationen in der ganzen Schweiz laden zum Mitmachen ein. Diese Aktion ist in einen Wettbewerb eingebettet, bei welchem die Firma «Edox» mit einem lukrativen Preis lockt.