Kurz vor Weihnachten hat das Solothurner Obergericht den vom Amtsgericht verhängten Konkurs über das Uhrenunternehmen aufgehoben. Dies nicht ganz überraschend, nachdem das Obergericht zuvor der Einsprache der Firma stattgegeben und aufschiebende Wirkung erteilt hatte. Eterna-Chef Jérome Biard zeigte sich im Dezember in einem Interview mit dieser Zeitung optimistisch und machte verschiedene Gründe geltend für das Schlamassel - nur nicht, dass man zu wenig Geld habe. Dies bekräftigt der Umstand, dass die Eterna am 5. November einen Betrag in der Höhe der Forderungen von inzwischen rund 554 000 Fr. bei der Gerichtskasse deponierte und damit ihre Zahlungsfähigkeit unter Beweis stellte. Dies ist einem (anonymisierten) Urteil des Obergerichtes vom 19. Dezember zu entnehmen, das offensichtlich dem Eterna-Dispositiv entspricht. Das Gericht spricht in seinem Urteil von einer «Hinterlegung als bedingte Erfüllung.»

Mutter der Grenchner Uhrenfirmen

Ähnliches ist im vergangenen August schon einmal abgelaufen, was bei Brancheninsidern den Verdacht nährte, da wolle sich jemand einen klingenden Namen der Uhrengeschichte billig unter den Nagel reissen. Immerhin ist die 1856 gegründete Eterna die Mutter aller Grenchner Uhrenfirmen. Aus ihr ging später auch die heutige Marktleaderin ETA als Spin Off hervor (die heute zur Swatch Group gehört). Auch Eterna ist schon lange nicht mehr selbstständig. Nach verschiedenen Handwechseln in den Jahren der Uhrenkrise übernahm 1995 der Porsche-Konzern das Steuer und investierte massiv.