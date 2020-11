Auf der neuen Hundewiese können die Tiere frei herumtollen

In Grenchen waren am Montag genau 964 Hunde registriert. Dies gibt Roland Schär, Leiter der Einwohnerkontrolle, nach einer Abfrage der Datenbank Amicus bekannt. In dieser schweizerischen Datenbank sind alle Tiere registriert und jeweils am 1. April ist Stichtag für die Erhebung der Hundesteuer, die in Grenchen 130 Fr. beträgt, plus eine kantonale Gebühr von 40 Franken.

Wie viele Hunde es von jeder Rasse in Grenchen gibt, ist aus der Statistik nur nach etwas Kopfrechnen ersichtlich. Ein Blick auf das Excel-Sheet zeigt, dass die Bezeichnung Chihuahua recht oft vorkommt, nämlich 83 Mal, als «Mischlinge» werden 69 Hunde bezeichnet. Man findet ferner 60 Labradore, 44 Schäferhunde (deutsche, belgische etc.), 40 Yorkshire Terrier, 36 französische Bulldoggen, 25 Border Collies, 20 Golden Retriever und 11 Mopse.

Noch nicht so durchgesetzt haben sich in Grenchen die neuen «Trendhunde» Lagotto (6) und Zwergspitz (17). Auch die einheimischen Schweizer Hunderassen sind im Vergleich relativ selten: 20 Appenzeller und 13 Berner Sennenhunde wohnen in Grenchen. Tendenziell seltener sind grosse Hunde: lediglich zwei Neufundländer und kein einziger Bernhardiner werden gezählt (at.)