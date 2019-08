Schon am morgen bildete sich auf der Autobahn ein gewaltiger Rückstau bis zur offiziellen Ausfahrt in Lengnau, von wo die Autos auf die diversen Plätze um das Flughafengelände dirigiert wurden. "Wir haben alle nötigen Massnahmen getroffen, doch für die Anreisenden brauchte es dennoch Geduld", meinte Grenchens Polizeikommandant Christian Ambühl.

Noch 90 Minuten nach Beginn des Programms um 12 Uhr strömten Leute auf das Flughafenareal. Die Organisatoren haben 25 000 Besucher erwartet. Der Rückstau auf der A5 dauerte bis etwa 13.30 Uhr.

Die ersten Vorführungen liefen plangemäss ab und waren der Fliegerei gewidmet. So zeigte etwa das Czech Aerobatic Team mit vier Kunstflugmaschinen das allerfeinste in Sachen Kunstflug - so einen in Formation geflogenen Aussenlooping.

Spektakulär auch die Vorführung der P 38 Lightning zusammen mit einer T28 Trojan. Den Höhepunkt des ersten Showblocks setzte die "Classic Formation" von Hugo Mathys mit einer Dakota (militärische Version der DC 3) und drei Beechcraft 18.

Seit 14 Uhr gehört der Tarmac dem Motorsport, wo vor einigen Minuten Sébastien Buemi mit einem Formel 1 Boliden erstmals Vollgas gab.

Die Live-Übertragung des Events gibts hier.