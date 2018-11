Der 23-jährige Norman Hunziker hat mit der Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft schon einiges erreicht. Vor zwei Jahren wurde er mit seinem neu zusammengesetzten Team überraschend Vize-Olympiasieger in Erfurt (D) .

Die Junioren-Kochnationalmannschaft ist amtierender Weltmeister und das gleich drei Mal in Folge. Es versteht sich von selbst, dass der motivierte Teamchef in die Fussstapfen seiner Vorgänger treten möchte und ebenfalls Weltmeister werden möchte.

Alle vier Jahre treten die besten Kochteams der Welt an den Kochweltmeisterschaften an. Vom 23. November bis 29. November 2018 wird Luxemburg die kulinarische Hauptstadt der Welt sein. Nicht weniger als 105 Nationalteams und weitere 1‘000 Köche werden erwartet.

Der Schweizer Kochverband entsendet zwei Teams nach Luxemburg. Die Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft sowie die Schweizer Kochnationalmannschaft. «Die beiden Teams bestehen aus ausgebildeten Köchen, die in bekannten Gault-Millau-Betrieben arbeiten, selbständig oder Küchenchef sind oder in der Gemeinschaftsgastronomie kochen und ihre Freizeit für die Kochkunst hergeben», steht in einer Mitteilung der Hotel & Gastro Union.