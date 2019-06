Peter Buser (82) wurde in der Öffentlichkeit vor einigen Monaten bekannt, als er für 35 Millionen das «Schloss Eugensberg», die Prunkvilla des verstorbenen Pleitiers Rolf Erb, kaufen wollte. Sein Biograf, der Journalist Philipp Gut, bezeichnet ihn als «Spitzbuben, der gerne mit seinem etwas verruchten Charme kokettiert». Im TV bei Markus Gilli wurde Buser Ende Januar selber deutlicher:

Die Frauen seien sein Lebenselixier, am liebsten würde er mit 85 eine 17-Jährige heiraten und damit einen Weltrekord aufstellen. Die Frauen würden heute in eine Rolle gedrängt, welche ihnen nicht behage. «Viele Frauen möchten zurück zum Herd.» Ein 21-jähriges Mädchen stellte Buser den Medien als seine gegenwärtige Partnerin vor. Ferner liebt er viel Geld und machte einst krumme Geschäfte (Devisen- und Goldschmuggel). Ab 5 Millionen könne man bei ihm einsteigen. Er freue sich, in Grenchen etwas Gutes zu tun und lobte Elias Meier als «blitzgescheiten jungen Mann», dessen Freundschaft er sehr schätze. Insbesondere habe ihm Meier geholfen, den Mann zu ärgern, der ihm das Schloss weggeschnappt habe. In Grenchen will Buser auch als Pianist auftreten. (at.)

