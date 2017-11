Gepackt von Amerika

Im Line Dance wird nicht nur Country angestimmt, sondern auch Pop und Tango haben ihren Weg in diese amerikanische Tanzform gefunden. «Wer angefressen ist von Amerika, der wird gepackt», weiss Edgar Schmidlin aus Grenchen aus eigener Erfahrung. Er selbst trainiert in Biel und habe es leider noch nie selber in die Staaten geschafft. Sandra Zouidi aus Bettlach hingegen reiste schon fünf Mal hin. «Country ist irrsinnig toll, ich bin dann oft in den Country-Schuppen anzutreffen», erzählt sie.

Am Line Dance kennen sich die meisten und den Partys wird hinterhergefahren. So sind Janine und Konny Scheidegger aus dem Raum Basel angereist. Seit 14 Jahren machen sie Line Dance und besuchen wie viele andere auch jedes Wochenende eine Party. Sie beherrschen ungefähr 400 Choreografien und gehören damit klar zu den Fortgeschrittenen. «Aber weltweit gibt es über 20'000 Choreografien», relativiert Konny Scheidegger grinsend.

Bis 2 Uhr wurden die 80 Choreografien, darunter «Gallway Girls» und «Midnight Train», abgespielt. Mehmet Polat, Betreiber des «Baracoa» ist zufrieden, auch wenn der Anlass im letzten Jahr deutlich besser besucht worden war. «Letztes Jahr hatten wir ab 21 Uhr Full House», erklärte er. Die geringere Teilnahme liege vermutlich daran, dass an diesem Freitag an vielen Orten etwas los gewesen sei. So oder so: «Es wird den Anlass auch im nächsten Jahr wieder geben», sagt Polat.