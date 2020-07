Am Sandloch in Staad grassieren «Entenflöhe» – Was es mit dem Wurmvorkommen auf sich hat

Die Feuerstelle und der kleine Strand bei der Staader Kapelle sind längst kein Geheimtipp mehr – sehr zum Leidwesen der Staaderinnen und Staader. Sie haben sich dort nämlich ein kleines Refugium geschaffen. Die Feuerstelle, die schon vor mehr als zehn Jahren dort erstellt und seither instand gehalten wurde, ist als privat gekennzeichnet. Sie eignet sich ausgezeichnet für einen Familienausflug, bietet sogar Schutz bei Regen oder an Hitzetagen vor der Sonne. Ein Schild weist darauf hin, dass man sie mieten kann. 50 Franken kostet der Spass, dafür stellen die Staader das Holz fürs Feuer zur Verfügung. Jedes Jahr finden rund ums Sandloch auch die traditionellen Feuerwehrwettkämpfe am «Sandlochfest» statt – coronabedingt allerdings nicht in diesem Jahr.

Hier treffen sich Staaderinnen und Staader also regelmässig am Feierabend zu einem Bier oder einer Wurst vom Grill, die Kinder wie auch die Erwachsenen können bequem ins Wasser und eine Runde schwimmen, die Aare zieht in Ufernähe nicht sonderlich stark. Ein idyllischer Flecken, durch die Präsenz der kleinen Kapelle und dem majestätischen Fluss schon fast mystisch. Die 1715 erbaute Kapelle ist dem heiligen St. Niklaus gewidmet, dem Schutzpatron der Schiffer. Das Grundstück – Kapelle, Strand und Feuerstelle – gehört der katholischen Kirchgemeinde.

Partygänger kamen zur falschen Zeit

Nun aber erleben die Einwohner des kleinen Weilers südlich von Grenchen das, was an vielen Uferabschnitten der Aare entlang längst ein äusserst lästiges Problem ist: Ortsfremde Personen feiern dort im Sommer Partys bis spät in die Nacht, scheren sich einen Deut um die Nachbarn und hinterlassen buchstäblich einen Saustall.

Weinbauer Andreas Marti, der gleich neben dem Sandloch einen kleinen Rebberg bewirtschaftet, organisiert die Vermietungen der Feuerstelle, er achtet darauf, dass es keine Terminkollisionen gibt und schaut generell etwas zum Rechten. Was er in letzter Zeit auf dem Plätzli und rund herum angetroffen hat, spottet jeder Beschreibung: «Nicht nur, dass sogar die Kapelle als Umkleideraum genutzt wird und überall jede Menge Müll herumliegt, trotz Abfallkübel, den man nicht übersehen kann: Die Leute versäubern sich auch rund um das Sandloch, nicht selten inmitten meiner Reben oder den Studen am Wegrand.» Aus der Feuerstelle werde Holz gestohlen, um damit Feuer anzumachen und zu grillieren, «sogar mitten auf dem Weg neben der Kapelle». Die Besuche der ungebetenen Gäste haben in der letzten Zeit massiv zugenommen.

Die Parasiten kamen genau zur richtigen Zeit

Dass man sich am Sandloch mit Entenflöhen infizieren kann, daran besteht (kein) Zweifel. Der kleine Saugwurm kommt in vielen Schweizer Gewässern vor, wo es Wasservögel wie Enten gibt.