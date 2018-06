Als Grenchen vor 10 Jahren den Wakker-Preis zuerkannt bekam, waren Sie da überrascht oder haben Sie auch etwas darauf hingearbeitet?

Claude Barbey: Als ich 1996 meine Arbeit als Stadtbaumeister in Grenchen aufnahm, gab es für mich nur ein Thema und das hiess Stadtreparatur. Es gab eine lose Bürgervereinigung mit dem Namen «Neues Grenchen». Diese hatte schon zuvor laut über die Aufwertung des Stadtzentrums nachgedacht. Die Behörden und andere Kreise waren sich einig, bei allen baulichen Themen (Planung, Unterhalt, wirtschaftliche Weiterentwicklung) sollte die schrittweise Aufwertung der gebauten Stadt mit hoher Priorität einbezogen werden. Es wurde nach diesem Credo gehandelt. Dass diese Bestrebungen später mit dem Wakker-Preis honoriert würden, daran hätte nie jemand ernsthaft geglaubt.

Als Industriestadt hat man prima Vista ja nicht die besten Karten. Was war entscheidend, dass es doch klappte?

Es gab eine Menge anstehender Aufgaben, denken wir an die Sanierung der Schulhäuser Kastels, Halden, der Neubau der HPS, das Schwimmbad, bei all diesen Projekten gab es an der Urne ein Ja, ebenso für den Neubau des Coop Parkings! Im Hinblick auf die Eröffnung der A5 packten wir die Gelegenheit, um das kaputte Stadtzentrum zu verändern. Wir lancierten 1998 einen Planungs-Wettbewerb für die Aufwertung der Stadtmitte. Mit diesen Resultaten und Ideen wurden wir beim Bau-und Justizdepartement in Solothurn vorstellig. Die halfen sofort mit! Somit war der Grundstein gelegt um die Biel- und Solothurn- und Bettlachstrasse neu zu gestalten und als erstes den Marktplatz zu realisieren. Später kamen Projekte wie Kunsthauserweiterung und private Objekte dazu (Post, Mahle, Rodania, Breitling usw.) bei denen die Stadt viel Einfluss hatte. Die tiefgreifende Revision der Ortsplanung, legte ab 2003 die Basis für die Entwicklung der letzten 15 Jahre.