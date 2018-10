Der einzige Mann

Schaad war der einzige Mann in diesem zunehmend von Frauen gewählten Beruf. Und aus der Industriestadt Grenchen hätte man eher einen Uhrmacher, Mechaniker oder Décolleteur mit Auszeichnung erwartet. Zum Beruf sei er über die Berufsberatung gekommen, schildert der Sohn des Grenchner Elektrogeschäft-Inhabers Andreas Schaad (Elektro Schild). «Dass ich etwas Handwerkliches lernen wollte, war mir schon als Jugendlicher klar.»

Diesen Sommer hat Schaad seine Lehre bei Rolf Ryf Inneneinrichtungen in Solothurn abgeschlossen. In diesem reputierten Geschäft konnte er auch in historischen Gebäuden Solothurn arbeiten, so beispielsweise an Polsterungen in der Jesuitenkirche.

EM ist ausgefallen

Dass er im Beruf gut ist, zeigte sich schon vor einem Jahr, als er einen brancheninternen schweizweiten Wettbewerb ebenfalls auf dem zweiten Rang beendete. Er habe jenen Wettbewerb vor allem als Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung gemacht, berichtet er. Das gute Resultat hätte ihn zur Teilnahme an der Europameisterschaft seiner Branche legitimiert. Diese wurde aber abgesagt und so habe er sich halt entschieden, noch bei den Swiss Skills anzutreten, nachdem man ihm anlässlich der Begutachtung seiner LAP-Arbeit dazu ermuntert habe.

Was unterschied die beiden Wettbewerbe von diesem und letzten Jahr? «Beim Branchenwettbewerb war man frei in der Materialwahl und das Endresultat zählte, bei den Swiss Skills war das Material vorgegeben und der ganze Arbeitsablauf samt Resultat wurde begutachtet», erklärt Schaad.

Und jetzt noch die Berufsmatur

Nach der vierjährigen Lehre mit der Berufsschule in Bern, Kursen in Selzach und Lehrbetrieb im Solothurn hängt Schaad jetzt noch ein Jahr an, in welchem er die Berufsmatur machen will, plus noch etwas arbeiten in einem Geschäft in Solothurn. Vielleicht will er sich auch noch zum Restaurator/Konservator weiterbilden, doch da bleibt noch Zeit.

Für den Beruf des Innendekorateurs braucht es Stilsicherheit. Gibt es schon einen Lieblingsstil? «Fünfziger Jahre gefallen mir sehr gut, aber auch historisch-Antikes», meint Schaad. Wichtig sei, dass man Freude an besonderen Objekten oder Einrichtungen habe, die sich vom Massenkonsum von der Stange unterscheiden. Solange es Kunden gibt, welche diese Begeisterung teilen, wird es auch für Leute wie Lukas Schaad Arbeit geben. Aber jetzt sind erst mal verdiente Ferien angesagt.