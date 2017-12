Am Ende des Schuljahres legte die Lehrerschaft der Bezirksschule Grenchen vor 150 Jahren noch Rechenschaft ab, über alles, was sich im Verlaufe des Jahres zugetragen hatte. An der Schule unterrichteten drei Lehrer: Urs Josef Feremutsch, Johann Stelli und Ludwig Stöckli. Lehrer Feremutsch machte als Reformator des Schulgesangs im Kanton Solothurn von sich reden. Ludwig Stöckli, der aus dem solothurnischen Leimental stammte, verfasste eine vorbildliche Staatsbürgerkunde, die auch heute noch Beachtung verdient. Johann Stelli schliesslich war auch kein unbeschriebenes Blatt, und es war bekannt, dass er mit Dr. Girard am zweiten Freischarenzug 1845 teilgenommen hatte.

69 Franken im Schulfonds

Die Gemeinde Grenchen bezahlte an den Jahres-Lohn der drei Lehrer 975 Franken. An diesen Betrag leistete Bettlach einen Anteil von 90 und Selzach einen solchen von 70 Franken. «Fremde Schüler» schliesslich bezahlten 135 Franken Schulgeld. Damit die Finanzierung der Bezirksschule sichergestellt werden konnte, musste die Gemeinden einen «Bezirksschulfonds» führen und entsprechend auch für soliden finanziellen Zufluss besorgt sein.

Vor 150 Jahren lagen in diesem Fonds knappe 69 Franken. Dieses Geld war auf einer Bank sicher angelegt und brachte den Zins von sagenhaften 3,10 Franken ein, was einem Zinssatz von ungefähr 4,5 Prozent entsprach. Damit sie sich keiner Kritik aus dem Rathaus in Solothurn auszusetzen hatten, bediente Grenchen den Fonds mit 30, Bettlach und Selzach mit je 10 Franken, und zwar jährlich.