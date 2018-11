Grenchen verliert eine grosse Persönlichkeit, die massgeblich prägend für das kulturelle Leben in der Stadt war», sagt Stadtpräsident François Scheidegger. Toni Brechbühl habe durch seine Tätigkeit als Sammler und Galerist viel für das regionale Kunstschaffen getan und die Stadt Grenchen habe nicht zuletzt auch ihm den Stellenwert innerhalb der schweizerischen Kunstszene zu verdanken.

André Weyermann, Präsident der Kulturkommission: «Die Verdienste von Toni Brechbühl für das kulturelle Leben in Grenchen können nicht genügend gewürdigt werden: ‹Wo es in Grenchen nach Kunst stinkt, da steckt Brechbühl drin›, drückte es einst Peter Travaglini aus. Tatsächlich war der Galerist und Kunstvermittler bei den meisten Projekten, die Grenchen ausmachen, mitbeteiligt. Als blutjunger Journalist machte ich das erste Mal Bekanntschaft mit Toni Brechbühl, der damals schon 60 Lenze zählte, sich aber einen jugendlichen Elan bewahrt hatte. In Erinnerung werden mir immer sein untrügliches Gespür für Kunst, die Bestand hat, bleiben. Dafür brauchte der Autodidakt aus einfachen Verhältnissen keine akademische Ausbildung. Er mochte einfach seine Künstler, war für sie da, setzte sich für sie ein. Seine gutmütige Bescheidenheit zeichnete ihn ebenso aus wie seine Gastfreundschaft. In seinen diversen Galerien wurde nie eine Kehle trocken, sie waren Treffpunkt für Künstler ebenso wie für interessierte Laien, Freundschaften fürs Leben wurden geschlossen. Man wird Toni Brechbühl, der wohl unzählige Male die Gemeinde durchschritten hat, im Stadtbild vermissen. Sein Vermächtnis jedoch wird noch Generationen erfreuen, nicht nur in Grenchen.

Anna Messerli, Kulturvermittlerin und ehemalige Leiterin des Amtes für Kultur sowie ehem. Präsidentin des Vereins Künstlerarchiv: «Er war eine wichtige Persönlichkeit für die Stadt. Ich kenne Toni seit seiner Zeit als Kurator des Kunsthauses, wo eine sehr familiäre Atmosphäre herrschte. Die regelmässigen Apéros in seiner Galerie an der Kirchstrasse, an denen sich Künstler oft Streitgespräche lieferten, bleiben mir in bester Erinnerung. Toni stritt nie mit, sondern hörte zu und schmunzelte bloss. Toni Brechbühl war stets der stille Schaffer im Hintergrund. Er war bis vor wenigen Jahren auch praktisch täglich in ‹seinem› Künstlerarchiv anzutreffen – Kunst war sein Leben». (om)