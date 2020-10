79-Jähriger technisch am Ball: Er zeigt Grenchner Jugendlichen das 3D-Drucken

Normal ist es ja so, dass Teenager den Senioren erklären, wie das Internet oder ein Handy funktioniert. Dass es aber auch umgekehrt sein kann, beweist Manfred Röthlisberger. Er zeigt Jugendlichen, wie das trendige 3D-Drucken geht. Seine aktuellen Ferienpass-Kurse sind ein Renner. Der ursprünglich aus Nidau stammende Röthlisberger, der sich in Grenchen niedergelassen hat, arbeitete und arbeitet als Décolleteur, zuerst als Angestellter, seit er 70 ist auch selbstständig. In der Garage des Einfamilienhauses fahren zwei ältere, aber solide, kurvengesteuerte Drehautomaten Geisterschichten und produzieren kleine Rohlinge für die Metall- und Uhrenindustrie. Nichts Aussergewöhnliches in Grenchen, aber auch nicht mehr so häufig anzutreffen wie früher. Do it yourself für die Modellbahn «Wenn es etwas neues gab, habe ich mich damit beschäftigt und so immer wieder neue Technologien und Prozesse kennengelernt», sagt Röthlisberger zu seiner bemerkenswerten Wissbegier. Vor vier Jahren hat er angefangen, sich mit der 3D-Drucktechnik zu befassen, besuchte Kurse im Fab Lab in Bern und Luzern/Horw und kann seither mit seinem eigenen 3D-Drucker fast alles anfertigen, das er für seine grosse, ebenfalls selbst gebaute Gartenbahn braucht: Ganze Lokomotivchassis samt Aufbauten, Gebäude und weitere Accessoires für die Modellbahn mit etwa 300 Meter Gleis im Garten seines Hauses am Heuweg. «Ich habe mich Schritt für Schritt mit den Möglichkeiten des Geräts vertraut gemacht und gelernt, was geht und was nicht geht.

1 / 8 Vollbild prev next

Der Drucker surrt, die Schüler zeichnen «Dabei zahlt man manchmal auch gehörig Lehrgeld», meint Röthlisberger. Beispielsweise als er feststellte, dass das Filament (Rohstoff des 3D-Druckers) nicht UV-Beständig war und sich die Gebäude auf der Anlage nicht hielten. «Heute benutze ich besseres Material», meint er. Das so erworbene Wissen gibt er zurzeit an einem Ferienpass-Kurs an Grenchner Jugendliche weiter. Die drei Kurse waren im Nu ausgebucht. Denn 3D-Drucken, das ist heute sehr en vogue und gilt als Speerspitze der Industrie 4.0. Der 3D-Drucker surrt im Wohnzimmer vor sich hin, als Röthlisberger Simon Zimmermann (14)und Keanu Schlup (12) zu ihrem zweiten Kurstag empfängt. Die Jugendlichen lernen vor allem, was es alles braucht, bis es surrt: nämlich allerhand Arbeit am Computer. Die Teile müssen zuerst mit einem 3D-Zeichnungsprogramm erstellt und danach mit einem weiteren Programm in CNC-Daten für die Ausgabe am Drucker umgewandelt werden.