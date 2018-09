Geht man durch die Räumlichkeiten des Künstlerarchivs an der Wiesenstrasse 23, hat man den Eindruck, dass es mindestens ein Gebäude von der Grösse einer Fabrikhalle benötigt, um all das Material aufnehmen zu können, das dort eingelagert ist. Denn das Künstlerarchiv muss ausziehen bis Ende Jahr, so will das der neue Besitzer der Liegenschaft, der diese umfassend sanieren lassen will.

Zwei Stockwerke und ein Teil des Kellers sind belegt. Im Gang vor einer Reihe von Räumen stapeln sich Kartonkisten voller Bücher. Sie waren in einem der Zimmer eingelagert, wurden verpackt und die Gestelle, auf denen sie standen, demontiert. In weiteren Zimmern befinden sich Gestelle, Archivkasten mit Ansichtskarten, Regale mit Skulpturen und vielem mehr.

Der grösste Raum des Künstlerarchivs befindet sich dort, wo sich früher die Kantine einer Baufirma befand. Dort stehen die Bilder in grossen Gestellen, zum Teil gerahmt, zum Teil in Mappen. Im vorderen Teil des Raumes sind in grossen Metallschränken Tonträger – Schallplatten und CDs gelagert, aber auch Blechschachteln mit Filmrollen etc. Dort steht auch das Pult mit dem blauen Bürostuhl, der Arbeitsplatz von Toni Brechbühl, der sammelte, was es zeit seines Lebens zu sammeln gab. Hier befindet sich das Büro, wo die Werke fotografiert, katalogisiert und am Computer erfasst werden. Hier arbeiten auch die Vorstandsmitglieder Jürg Rüegsegger und Roland Schwob sowie Hanspeter Crivelli.

5423 Werke von 482 Künstlern

5423 Gemälde, Druckgrafiken und Skulpturen von insgesamt 482 Künstlern, dazu rund 2000 bis 5000 noch nicht erfasste Bilder, über 20'000 erfasste Post- und Ansichtskarten und gleich nochmals so viele noch nicht erfasste. Dazu 10 724 Bücher und 607 Kinderbücher, 3466 Abzeichen – Fasnachtsabzeichen und die gesamte Pro-Patria-Sammlung von 1.-August-Abzeichen, 602 Münzen, 105 Filme, 887 Tonträger und 303 Ex libris – eine ganze Menge Material, das an den neuen Standort gebracht werden muss.

Der befindet sich unterhalb des Werkhofs – sprichwörtlich. Denn es handelt sich um die unterirdische Zivilschutzanlage an der Lebernstrasse. Der ehemalige Sanitätsposten ist nicht mehr im Dispositiv des kantonalen Zivilschutzes enthalten, wird künftig nicht mehr verwendet und wurde quasi der Stadt «zurückgegeben».

Diese beschloss Anfang Jahr, dem Künstlerarchiv Grenchen KAG die Räumlichkeiten zu überlassen und dem Verein die Mietkosten im Sinne einer wiederkehrenden Unterstützung zu erlassen. Das KAG muss lediglich die Nebenkosten sowie die zu tätigenden Infrastrukturkosten und die Umzugskosten tragen.

Kosten von 72'000 Franken

Laut KAG-Präsident Thomas Schärli muss der Verein Künstlerarchiv Grenchen mit Kosten von insgesamt 72'000 Franken brutto rechnen (vgl. Box). Darin enthalten sind Infrastrukturleistungen wie elektrische oder sanitäre Installationen, Bodenbeläge in zweien der Räume, die künftig als Büro und Sitzungsraum verwendet werden, spezifische Einrichtungsarbeiten – Demontage und Montage von Regalen, Herstellung neuer Regale – und die eigentlichen Kosten für den Umzug.